Radhe Developers (India) zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Radhe Developers (India) präsentierte in der am 17.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Radhe Developers (India) hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,02 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,070 INR je Aktie gewesen.

Redaktion finanzen.at