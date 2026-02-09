|
Radhey Trade informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Radhey Trade hat am 06.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,16 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,990 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 491,72 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 35,0 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 5,9 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
