Radhika Jeweltech hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Radhika Jeweltech hat am 10.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,56 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Radhika Jeweltech noch ein Gewinn pro Aktie von 0,900 INR in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,19 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,33 Milliarden INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,31 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at