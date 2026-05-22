Radhika Jeweltech stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Radhika Jeweltech hat am 20.05.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,64 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,940 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Radhika Jeweltech im vergangenen Quartal 1,93 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 23,55 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Radhika Jeweltech 1,57 Milliarden INR umsetzen können.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,34 INR. Im Vorjahr hatte Radhika Jeweltech 5,09 INR je Aktie erwirtschaftet.

Radhika Jeweltech hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 8,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 5,88 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at