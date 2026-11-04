Radhika Jeweltech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Radhika Jeweltech hat am 03.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,88 INR. Im Vorjahresviertel waren 1,56 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,49 Milliarden INR – ein Plus von 11,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Radhika Jeweltech 1,33 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at