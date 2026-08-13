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13.08.2026 06:31:29
Radhika Jeweltech: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Radhika Jeweltech gab am 11.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,94 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,54 INR erwirtschaftet worden.
Der Umsatz lag bei 1,53 Milliarden INR – das entspricht einem Zuwachs von 53,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 991,5 Millionen INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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