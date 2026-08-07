Radian Group hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Radian Group hat am 05.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,85 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,02 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 80,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 575,0 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 318,0 Millionen USD ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at