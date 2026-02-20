|
20.02.2026 06:31:28
Radian Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Radian Group äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Radian Group 0,980 USD je Aktie verdient.
Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 300,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 315,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,14 USD. Im letzten Jahr hatte Radian Group einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,22 Prozent auf 1,20 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.