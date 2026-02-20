Radian Group informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Radian Group äußerte sich am 18.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 1,12 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Radian Group 0,980 USD je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,86 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 300,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren 315,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 4,14 USD. Im letzten Jahr hatte Radian Group einen Gewinn von 3,92 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,22 Prozent auf 1,20 Milliarden USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,29 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at