Radian Group: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Radian Group hat am 04.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 1,22 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Radian Group noch ein Gewinn pro Aktie von 1,03 USD in den Büchern gestanden.

Radian Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 624,1 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 105,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 303,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at