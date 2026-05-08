Radian Group veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Radian Group hat am 06.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es stand ein EPS von 0,89 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Radian Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,980 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,60 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 466,3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 318,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at