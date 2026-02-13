Radiant Cash Management Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Radiant Cash Management Services ließ sich am 11.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Radiant Cash Management Services die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,03 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 1,39 INR je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,90 Prozent auf 1,24 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,16 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at