Radiant Cash Management Services gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Radiant Cash Management Services hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,60 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Radiant Cash Management Services ein EPS von 0,690 INR je Aktie vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 1,06 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,00 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at