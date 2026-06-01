Radiant Cash Management Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Radiant Cash Management Services hat am 29.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 0,51 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Radiant Cash Management Services noch ein Gewinn pro Aktie von 0,790 INR in den Büchern gestanden.

Radiant Cash Management Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,01 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 3,02 INR beziffert. Im Vorjahr waren 4,41 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 0,55 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag im abgelaufenen Geschäftsjahr bei 4,29 Milliarden INR, während im Vorjahr 4,27 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at