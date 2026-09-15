Forgent Power Solution a Aktie
WKN DE: A4224U / ISIN: US34631F1021
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15.09.2026 15:53:25
Radiant Logistics, Waystar, Forgent Power Solutions And Other Big Stocks Moving Higher On Tuesday
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Aktien in diesem Artikel
|Forgent Power Solutions Inc Registered Shs -A-
|27,51
|11,33%
|Radiant Logistics Inc.
|8,45
|18,18%
|Waystar Holding Corp Registered Shs
|26,59
|6,79%