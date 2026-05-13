Radiant Logistics gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Radiant Logistics hat am 11.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Radiant Logistics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 214,1 Millionen USD im Vergleich zu 214,0 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at