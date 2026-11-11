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11.11.2026 06:31:29
Radiant Logistics präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Radiant Logistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 0,13 USD gegenüber 0,030 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig wurden 279,8 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Radiant Logistics 226,7 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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