12.11.2025 06:31:28
Radiant Logistics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Radiant Logistics hat am 10.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Radiant Logistics ein EPS von 0,070 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 226,7 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 11,35 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Radiant Logistics einen Umsatz von 203,6 Millionen USD eingefahren.
* pro Trade? Hier informieren!
