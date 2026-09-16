Radiant Logistics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Radiant Logistics stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,15 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,100 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz wurde auf 261,4 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 220,6 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,390 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,350 USD je Aktie generiert.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Radiant Logistics in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 3,51 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 934,36 Millionen USD im Vergleich zu 902,70 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at