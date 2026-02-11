Radiant Logistics: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Radiant Logistics hat am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,11 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,130 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Radiant Logistics im vergangenen Quartal 232,1 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 12,25 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Radiant Logistics 264,5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at