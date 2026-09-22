WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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22.09.2026 03:00:05
Radiant World table shows six lenders with US$870 million exposure
This is the first comprehensive accounting to be made public of lenders’ exposure to the iron ore traderWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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