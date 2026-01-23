Radico Khaitan hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Radico Khaitan hat am 22.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 11,57 INR. Im Vorjahresviertel hatte Radico Khaitan 7,14 INR je Aktie erwirtschaftet.

Radico Khaitan hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,47 Milliarden INR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 19,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 12,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at