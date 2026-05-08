Radico Khaitan informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Radico Khaitan veröffentlichte am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 13,41 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 6,88 INR je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 15,31 Prozent auf 15,04 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 13,04 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 45,16 INR für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 25,84 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 60,50 Milliarden INR gegenüber 48,35 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at