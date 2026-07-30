Radico Khaitan öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Radico Khaitan hat am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS belief sich auf 17,15 INR gegenüber 9,75 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 16,84 Milliarden INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,06 Milliarden INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at