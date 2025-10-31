Radico Khaitan präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Radico Khaitan gab am 29.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 10,43 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,03 INR je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal hat Radico Khaitan mit einem Umsatz von insgesamt 14,94 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,16 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 33,83 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at