Radico Khaitan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Radico Khaitan gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 17,34 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 10,43 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Radico Khaitan mit einem Umsatz von insgesamt 17,45 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 14,94 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at