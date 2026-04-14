KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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14.04.2026 19:16:30
Radikales Experiment: Meta will KI-Doppelgänger von Zuckerberg ins Büro schicken
Ein Avatar für Mitarbeiter, der aussieht und spricht wie Meta-Chef Zuckerberg – und ein KI-Agent, der den Chef bei der Arbeit unterstützt: Was wie Science Fiction klingt, wird bei Meta konkret erprobt.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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