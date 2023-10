Radio-Free-Europe-Journalistin bleibt in russischem Gewahrsam

(Ergänzt Abbinder, keine Änderung am Text)

Kasan (Reuters) - Die in Russland festgenommene US-russische Journalistin Alsu Kurmasheva bleibt vorerst in Gewahrsam.

Ein Gericht in der Stadt Kasan ordnete am Freitag bei einer Anhörung an, die Mitarbeiterin des von den USA finanzierten Senders Radio Free Europe/Radio Liberty (RFE/RL) weitere 72 Stunden festzuhalten. Ihr wird vorgeworfen, sich nicht als "ausländische Agentin" registriert zu haben, als sie im Mai nach Russland eingereist war. Bei einer Verurteilung drohen ihr bis zu fünf Jahre Haft. Als "ausländische Agenten" werden in Russland Personen bezeichnet, die nach Einschätzung der dortigen Behörden mit finanzieller Unterstützung aus dem Ausland politisch aktiv sind.

Videoaufnahmen aus dem Gerichtssaal in der gut 800 Kilometer östlich von Moskau gelegenen Stadt zeigten Kurmasheva in einem Glaskasten sitzend. Sie hatte die Arme verschränkt und trug eine Corona-Atemschutzmaske sowie eine Mantelkapuze über dem Kopf. Kurmashevas Anwalt, Edgar Matewosjan, sagte der Nachrichtenagentur Reuters, seine Mandantin plädiere auf nicht schuldig.

Im März war bereits der US-Journalist Evan Gershkovich in Russland festgenommen worden. Ihm wird Spionage vorgeworfen, was er zurückweist. Nach seiner Festnahme hatten fast alle anderen US-Journalisten Russland verlassen. Die USA haben ihre Staatsbürger wiederholt zur Ausreise aus Russland aufgefordert. Einen Prozesstermin gibt es bisher weder für Kurmasheva noch für Gershkovich.

Die in Prag ansässige Kurmasheva war nach Angaben ihres Senders am 20. Mai wegen eines familiären Notfalls nach Russland gereist. Als sie das Land am 2. Juni wieder verlassen wollte und am Flughafen von Kasan auf ihren Rückflug wartete, seien die beiden Pässe der 47-Jährigen beschlagnahmt worden. Russischen Gerichtsunterlagen zufolge wurde gegen Kurmasheva am 11. Oktober eine Geldstrafe verhängt, weil sie ihren US-Pass nicht bei den Behörden registriert haben soll. Am 18. Oktober wurde sie demnach angeklagt, weil sie sich nicht als "ausländische Agentin" registriert habe.

Ein Sprecher des US-Außenministeriums sagte am Donnerstag, es handele sich offenbar um einen weiteren Fall, bei dem die russische Regierung US-Bürger schikaniere. Der russische Präsidialamtssprecher Dmtri Peskow wies die Äußerung als unangemessen zurück. Zu dem Fall der Radio-Free-Europe-Journalistin äußerte sich Peskow nicht direkt.

