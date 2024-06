Radio One A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Radio One A hat am 07.06.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Radio One A -0,060 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Radio One A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 4,97 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 104,4 Millionen USD im Vergleich zu 109,9 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at