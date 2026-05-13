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13.05.2026 06:31:29
Radix Industries (India): Das sind die jüngsten Quartalszahlen
Radix Industries (India) hat am 12.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,30 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,450 INR je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Radix Industries (India) mit einem Umsatz von insgesamt 129,2 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 122,8 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 5,16 Prozent gesteigert.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 2,13 INR ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,75 INR je Aktie generiert.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 505,17 Millionen INR gegenüber 481,43 Millionen INR im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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