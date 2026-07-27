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27.07.2026 06:31:29
Radix Industries (India) informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Radix Industries (India) hat am 24.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,24 INR gegenüber 0,420 INR im Vorjahresquartal.
Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 58,09 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 80,4 Millionen INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 33,7 Millionen INR.
Redaktion finanzen.at
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