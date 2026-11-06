Radix Industries (India) stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Radix Industries (India) gab am 04.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,61 INR. Im Vorjahresviertel hatte Radix Industries (India) 0,470 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 41,25 Prozent auf 71,1 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 120,9 Millionen INR gelegen.

Redaktion finanzen.at