RadNet: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

RadNet hat am 09.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,07 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat RadNet 522,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,39 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 461,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at