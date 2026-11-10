RadNet stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

RadNet hat am 08.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,05 USD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,070 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 638,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 522,9 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at