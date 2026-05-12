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12.05.2026 06:31:29
RadNet stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
RadNet hat sich am 10.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,43 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 22,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 575,6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 471,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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