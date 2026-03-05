RadNet veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

RadNet hat am 02.03.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,01 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei RadNet ein EPS von 0,070 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 547,7 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 14,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 477,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

RadNet vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,250 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,040 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1,83 Milliarden USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 2,04 Milliarden USD ausgewiesen.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,372 USD sowie einen Umsatz von 2,01 Milliarden USD belaufen.

Redaktion finanzen.at