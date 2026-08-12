RadNet: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

RadNet präsentierte am 09.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,10 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,190 USD je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 622,7 Millionen USD – ein Plus von 24,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem RadNet 498,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at