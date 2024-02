Radware: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Radware präsentierte in der am 07.02.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2023 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,130 USD. Im Vorjahresviertel waren 0,170 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 65,0 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 12,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 74,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,430 USD gegenüber 0,680 USD im Vorjahr.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Radware im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 10,95 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 261,29 Millionen USD im Vergleich zu 293,43 Millionen USD im Vorjahr.

In Bezug auf das abgelaufene Geschäftsjahr hatten die Analysten-Schätzungen bei einem Gewinn von 0,425 USD je Aktie sowie einem Umsatz von 260,23 Millionen USD gelegen.

Redaktion finanzen.at