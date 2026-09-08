Radware Aktie
WKN: 928179 / ISIN: IL0010834765
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08.09.2026 02:05:01
Radware COO Gabriel Malka Sells 6,500 Shares for $195,000
Gabriel Malka, Chief Operating Officer of Radware (NASDAQ:RDWR), sold 6,500 shares of the company on Aug. 27, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.
Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($30); post-transaction value based on Aug. 27, 2026, market close ($29.57).
Radware is a $1.2 billion market capitalization infrastructure software company specializing in application-centric cybersecurity and DDoS mitigation solutions. With $317.8 million in TTM revenue and 1,228 employees based in Tel Aviv, the company has demonstrated consistent growth. The company's competitive positioning centers on delivering integrated security and application management capabilities across heterogeneous cloud and on-premises environments to address the evolving security requirements of digitally transformed enterprises.
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