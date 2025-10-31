Radware gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Radware veröffentlichte am 29.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Radware 75,3 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,38 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 69,5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at