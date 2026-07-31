Radware legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Radware äußerte sich am 29.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Das EPS wurde auf 0,04 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,090 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,86 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 74,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 82,3 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at