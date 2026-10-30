Radware: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Radware hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,06 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 12,02 Prozent auf 84,4 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 75,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at