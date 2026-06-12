Rafael B: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rafael B hat am 11.06.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.04.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,08 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,190 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 50,0 Prozent zurück. Hier wurden 0,2 Millionen USD gegenüber 0,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at