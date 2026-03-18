Rafael B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Rafael B lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.

Rafael B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 162,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at