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18.03.2026 06:31:28
Rafael B: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Rafael B lud am 16.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.01.2026 endete.
Rafael B hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,190 USD je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 0,2 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 162,50 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,1 Millionen USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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