Rosneft Aktie
WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070
|
05.03.2026 16:38:44
Raffinerie in Schwedt befreit: US-Regierung nimmt deutsche Rosneft-Tochter von Sanktionen aus
Seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine steht die deutsche Vertretung des Ölkonzerns Rosneft unter Kontrolle der Bundesregierung. Von US-Sanktionen bleibt das Tochterunternehmen aber verschont. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung verlängert Washington.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Nachrichten zu Rosneft
Analysen zu Rosneft
