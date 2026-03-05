Rosneft Aktie

WKN DE: A0J3N5 / ISIN: US67812M2070

05.03.2026 16:38:44

Raffinerie in Schwedt betroffen: US-Regierung nimmt deutsche Rosneft-Tochter von Sanktionen aus

Seit dem russischen Großangriff auf die Ukraine steht die deutsche Vertretung des Ölkonzerns Rosneft unter Kontrolle der Bundesregierung. Von US-Sanktionen bleibt das Tochterunternehmen aber verschont. Eine entsprechende Ausnahmegenehmigung verlängert Washington.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
