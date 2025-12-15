Raffles Education Corporation Aktie
WKN DE: A1JJG1 / ISIN: US75061U2006
|
15.12.2025 09:11:00
Raffles Education leads most active pack on SGX with 41 million shares traded; price jumps 24%
Counter hits peak of S$0.133 on Monday; volume is 4 times its average daily figureWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
