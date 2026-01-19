Raffles Education Corporation Aktie
WKN DE: A1JJG1 / ISIN: US75061U2006
|
19.01.2026 03:19:33
Raffles Education seeks shareholder nod for dual sale of China asset, Merchant Road property
Two extraordinary general meetings will be held on Feb 3; share price jumps 21.3%Weiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu DUAL Co., Ltd.
Analysen zu DUAL Co., Ltd.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|DUAL Co., Ltd.
|4 020,00
|1,64%
|Raffles Education Corporation Ltd Unsponsored American Deposit Receipt Repr 20 Shs
|1,33
|170,38%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen mehrheitlich leichter
Am Dienstag geht es an den Märkten in Fernost größtenteils abwärts.