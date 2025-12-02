Raffles Education Corporation Aktie
WKN DE: A1JJG1 / ISIN: US75061U2006
|
02.12.2025 10:04:14
Raffles Education sells corporate building for S$121.8 million
The property at 51 Merchant Road is being sold at about 78% over book value to an unnamed real estate playerWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
