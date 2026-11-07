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07.11.2026 13:25:34
Raffles Medical CFO Woo Yeng Yeng To Step Down; Group Financial Controller Takes Interim Role
(RTTNews) - Raffles Medical Group Ltd (BSL.SI) announced that Woo Yeng Yeng will resign as Chief Financial Officer, effective December 31, 2026.
The healthcare provider said it has commenced a search for a new CFO. Pending the appointment of a successor, Group Financial Controller Kimmy Goh will assume responsibility for the CFO's duties on an interim basis to ensure continuity of the finance function.
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