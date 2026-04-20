Rafhan MaizeXD informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Rafhan MaizeXD hat am 17.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS belief sich auf 220,09 PKR gegenüber 211,67 PKR je Aktie im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Rafhan MaizeXD in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 0,09 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 19,04 Milliarden PKR. Im Vorjahresviertel waren 19,06 Milliarden PKR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at